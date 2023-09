GIRARD, May



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec, le 12 septembre 2023, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée May Girard, fille de feu madame Simone-May Girard et de feu monsieur Noël Girard. Native de Jonquière, elle demeurait à Québec depuis 35 ans.May Girard a travaillé de nombreuses années pour la Banque de Montréal, à Jonquière et à Québec.. Elle laisse dans le deuil Pierre Ross, son ami de nombreuses années; ses neveux et nièces : Anne, Marie-Christine et Charles Lévesque, Caroline, Frédérick et William Girard, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec pour les bons services reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com.