AUCLAIR, Gaston



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 1er septembre 2023, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Auclair, conjoint de madame Thérèse Mercier, fils de feu madame Marie Bédard et de feu monsieur Joseph Auclair. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 12h.. Outre sa conjointe Thérèse, il laisse dans le deuil sa fille Martine (Stéphane Dion) ; ses petits-enfants : Keven, Yannick et Joany ; ses sept arrière-petits-enfants ; les enfants de sa conjointe : Sylvie (Conrad Verdon), Serge (Kathleen Connelly), Manon (Joël Carbonneau) et Steve (Stéphanie Gauthier) ; les petits-enfants de sa conjointe : Maude, Vincent, Alexandre Verdon, Pierre-Olivier, Marie-Julie Chalifoux, Alexandre, Maxime Carbonneau, Ann-Sophie, Justine Chalifoux ; les six arrière-petits-enfants de sa conjointe ; ses frères et sœurs : Roger (feu Louisette Aubin) Marcelle (feu Henri Beaudoin), Nicole (Serge Morin), Denise (Gilles Malouin) ; ses beaux-frères : Armand Mercier (Ghislaine Poisson) et Wilfrid Pellerin (feu Yvette Mercier) ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Un merci tout spécial à son médecin Dre Isabelle Groleau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.