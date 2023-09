HAMEL, Raymond



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 31 août 2023, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Raymond Hamel, fils de feu madame Florida Thériault et de feu monsieur Alexandre Hamel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h à 16h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Bruno Faucher), Carole (Denis Fournier), Paul et Sylvie (John Adey); ses petits-enfants : François Faucher (Caroline Meunier), Mélissa Faucher (Christopher Dubé), Vincent Fournier (Ève Chaîné), Gabrielle Fournier (Jérémy Houle), Alexandre Hamel (Rachel Collard) et Claudia Hamel (I-man Zain); ses arrière-petits-enfants : Albert, Jeanne, Raphaëlle, Clément, Flora, Robin, Félixe, Madu et Zain, ainsi que les membres des familles Hamel et Ferland. Il laisse également dans le deuil son amie de coeur Germaine Lalancette et ses deux filles Louise, Agathe et leur conjoint, de même que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.