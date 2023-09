GAGNON, Jeanne



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 24 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeanne Gagnon, épouse de monsieur Rosaire Dubé, fille de feu Maria St-Pierre et de feu Wilfrid Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Bruno (Corinne Noiseux) et Stéphane (Brigitte Lavoie); ses petits-enfants : Charles-Édouard, Dominique, Mégane et Lily-Rose; ses frères et soeurs : Lauréanne, feu Frère Antonin, feu Fernand (Madeleine St-Pierre), Sr Yolande, Marie (Jean-Claude Bouffard), Georgette (Jean-Yves Guy), Georges (Hélène Langlais), feu Lucien (feu Dolores St-Pierre), feu Gérard (Monique Langlois), feu Andrée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. La mise en niche des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, dans le Mausolée François-de-Laval. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Côté Jardins, ainsi que celui du Jeffrey-Hâle pour les excellents soins et leur bienveillance à l'égard de Jeanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Enfant d'abord adressé au 3781 boul. Lévesque Ouest, Laval, Qc, H7V1G6, par téléphone : 450 681-1154 ou sur son site web : https://www.enfantdabord.org/faire-un-don.