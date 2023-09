ROUET, Pierre-Clément



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 25 août 2023, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé monsieur Pierre-Clément Rouet, époux de madame Gisèle Grondin (en secondes noces), fils de feu madame Marie-Amélie Clénet et de feu monsieur Henri Rouet. Il demeurait à Saint-Gervais.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Marc-André; la fille de sa conjointe : Julie Lortie (Luc Mintiens), ses petits-enfants : Saphyrra et Jadrihann Labelle (enfants de Julie Lortie); ses frères: Dominique, Louis-Henri (Laurence) et Vincent (Sylvette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grondin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Gervais.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Michel-de-Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge canadienne, téléphone : 1-800-418-1111, site web : www.croixrouge.ca.