GIARD, Yves



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 18 septembre 2023, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Yves Giard. Il était l'époux bien-aimé de madame Jeannine Villeneuve. Il était le fils de feu monsieur Paul Giard et de feu madame Marguerite Marie Duchesne. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Sylvie Ferland), Claude (Sylvie Béliveau), Manon (André Bédard) et Martin (Mélanie Laberge); sa petite fille Frédérique (Jamieson Karl Sabourin); son filleul Marc Giard. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Guy (feu Yvette Batalon), feu Denis (Jeannine Cormier), feu Germain (feu Madeleine Tremblay), feu Hugues (feu Marcelle Simard), feu Esther (feu Michel Mimeault), Nicole (Conrad Girard), Danielle, Georges et feu Marise ; les membres de la famille Villeneuve : feu Murielle (feu Charles Tremblay), feu Mauril (Mariette Murdock), feu Jean-Guy (Micheline Bouchard), feu Michel (feu Dolores Murdock), Gilles, Liette (Jean-Eude Barette) et Réjean (Francine Laberge). Il laisse aussi dans le deuil ses anciens collègues du service technique de l'Université Laval et du C.T.I., ses amis du Club Kamentukash, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Giard auLa famille recevra les condoléancesde 8h à 10h, au. La famille tient à remercier le personnel soignant du 5ième étage de l'Hôpital St-François-D'Assise pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Giard et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.