SAUVAGEAU, Solange



À l'hôpital régional de Portneuf, le 9 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Solange Sauvageau, épouse de feu monsieur Léo Gosselin, fille de feu monsieur Alfred Sauvageau et de feu dame Maria Trottier. Elle demeurait à St Raymond.Madame Sauvageau laisse dans le deuil ses enfants : feu Yves, Sylvain (Marjolaine Hardy) et Marlène (Serge Chabot); ses petits-enfants : Catherine (Marc-André Lapointe), Marilyne; ses frères et soeurs : feu Marcel (feu Clémentine Gauthier), feu Léopold (Laurette Sauvageau), feu Lauréanne (feu Jean Rivard), feu Joachim (Yolande Létourneau), feu Jean-Marc (feu Madeleine Sauvageau), feu Lucien (feu Huguette Duford) et feu Fernand (feu Andréa Johnson); sa belle-soeur de la famille Gosselin : feu Isabelle (feu Benoît Gauthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués.