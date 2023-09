CANTIN, Henriette



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 30 août 2023, à l'âge de 90 ans est décédée madame Henriette Cantin. Elle demeurait à Pont-Rouge et était la fille de feu monsieur J.-Omer Cantin et de feu madame Feriola (Fabie) Dussault. Henriette était couturière et travaillait à la manufacture de son père. Elle laisse dans le deuil sa soeur Odile (Fernand Germain); son neveu Hugo Germain (Karine Desroches), sa nièce Sylvie Germain (Éric Leblond) de même que leurs enfants Christophe (filleul) et Chloé Leblond; ses belles-sœurs : Muriel Marcotte, Ghislaine Galarneau et Liliane Lachance ainsi que son beau-frère Jean-Noël Blanchette. Elle est partie rejoindre ses sœurs Denise (Roger Leclerc) et Bibiane ainsi que ses frères Paul-André, Michel (Muriel Darveau) et Vianney. Elle laisse aussi dans le deuil, plusieurs amies, cousins et cousines; ses neveux et nièces Louis, Hélène, Daniel, Denis et Andrée Blanchette; Josée, Pierre et Julie Leclerc ainsi que Céline, Dominique, François, Jean et Marc Cantin. Merci spécial à Josée, Sylvie et Odile pour leur dévouement et leur présence. Merci à tout le personnel du 2ème étage du pavillon Lorraine Linteau, pour son magnifique travail et sa gentillesse.et la famille recevra les condoléances à partir de 10 h, sous la direction de laL'urne sera inhumée au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, téléphone: 418-656-4999, info@fondation-iucpq.org ou fondation-iucpq.org. Les formulaires seront disponibles à l'église.