GUIMONT, Thomas



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 17 septembre 2023, à l'âge de 43 ans, est décédé monsieur Thomas Guimont, époux de madame Sindy Ormerod, fils de madame Colette Goudreault et de monsieur Gérard Guimont. Il demeurait à Deschambault. La famille recevra les condoléances à la, à partir de 10h,. Thomas laisse dans le deuil, outre son épouse et ses parents, son beau-fils Shawn B. Ormerod (Francheska Têtu); son frère Jacob, sa soeur Ariane (Alejandro Campos); sa belle-maman Jeannine Lachance (Roland Boisvert); ses beaux-frères et belles-soeurs : Andrew Ormerod (Michelle Callen), Daphney Ormerod (François Moreau) ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Maison des jeunes Amalgame, 85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, QC, Canada, Québec, amalgamemdjouest.com. Il a été confié au