DROLET, Jacques



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur de Québec, le 15 septembre 2023, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jacques Drolet, époux de madame Pauline Gosselin depuis près de 70 ans. Il était le fils de feu madame Florilda Bourré et de feu monsieur Samuel Drolet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 10h à 11h.. L'inhumation de ses cendres se fera en privé au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lucie. Il était le père de feu Lynda. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Gilberte, Jean-Paul, Benoît, Suzanne, soeur Marthe, Madeleine, Monique, Marcel et Claude. Il retrou-vera également ses beaux-frères et belles-soeurs : Jean-Marc, Marielle, Françoise, Pierrette et Gérald. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Denise Bilodeau et Micheline Demers ainsi que ses neveux, nièces et ses ami(e)s de très longue date. Nous remercions chaleureusement tout le personnel du Sacré-Coeur (3e étage), de jour, de soir et de nuit, pour le dévouement, la gentillesse et les soins de grande qualité à l'égard de Jacques. Grande reconnaissance au P.A.B., vous êtes des anges. Merci au personnel infirmier pour votre douceur, votre patience et votre grande compétence. Merci pour les mots reçus, les mains tendues, les fleurs et les gestes d'amitié. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, tél.: 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.