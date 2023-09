AUGER, Line



À l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, le 17 août 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Line Auger, conjointe de monsieur Marc Lachapelle. Née à Québec le 10 août 1956, elle était la fille de feu dame Rita Blouin et de feu monsieur Robert Auger. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.. Outre son conjoint Marc, madame laisse dans le deuil ses enfants : Nadia Ratté (Martin Mercier), Sébastien Ratté; ses petits-enfants : Jolianne, Annabelle, Léonie, Charles-Olivier, Loucas; son frère Richard (Denise Labrie); sa nièce Marie-Ève; son neveu Jean-François; tous les membres des familles Auger, Blouin et la famille Lachapelle demeurant en Ontario ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.