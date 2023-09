FRADETTE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 septembre 2023, est décédé à l'âge de 88 ans, monsieur Raymond Fradette époux de feu madame Gisèle Langlois, fils de feu Joseph Fradette et de feu Maria Lamontagne. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Damien-de-Buckland.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Elisabeth Gagné), feu Lyne (Jacques Thibault), Lynda (Réal Gagné), Jean (Valérie Lord), Martin (Jacquline Nderitu); ses petits-enfants : Jérôme Thibault (Raphaëlle Saint-Amand Valente), Émilie Thibault (Gabriel Brunet), Catherine Gagné (Patrick Tremblay), Anne-Sophie Gagné (Marc-Antoine Normand), Luc-Antoine Gagné, Jérémie Fradette, Laurianne Fradette et Amany Fradette. Il était le frère de: feu Ernest (feu Béatrice Bissonnette), feu Fédora (feu Ernest Picard), feu Gérard (feu Jeanne-d'Arc Létourneau), Yolande (feu Raymond Lamontagne), feu Paul-Émile (Jeannine Roy), feu Hervé (Claudette Bolduc), Jeannine (feu Philippe Gagnon), René (feu Jeannine Boulay), feu Philippe (Lise Bilodeau), feu Réal (feu Carmelle Turgeon) et Cécile (feu Marius Gagnon). De la famille Langlois, il était le beau-frère de : Marthe, Rémi (Claire Dumas), Hélène (feu Aimé Hébert), Camille (Pauline Roy), Carole (Gaston Boulanger), Ginette (Jean Luc Lebel), Murielle (Carl Dumont) et il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Fradette a été confié pour crémation à la :