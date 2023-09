LÉVESQUE, Julien



À la Résidence Le Victoria de La Pocatière, le 7 septembre 2023, est décédé, à l'âge de 74 ans et 7 mois, monsieur Julien Lévesque, fils de feu Robert Lévesque et de feu Loretta Dionne. Il demeurait à La Pocatière et était natif de Saint-Pacôme., auet sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Saint-Pacôme. Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle; ses frères et ses soeurs: Rachel, Yvon, Gilles (Nicole Roger), Colette (Maurice Lizotte), Richard (feu Gisèle Bourque). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Don en ligne: www.fondationhndf.caDirection funéraire: