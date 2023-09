LECLERC LABRIE, Yvonne



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) de Québec, le 26 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Yvonne Leclerc, épouse de feu monsieur Conrad Labrie. Originaire de Saint-Adalbert, comté de L'Islet, elle a demeuré plusieurs années à Trois-Rivières et plus récemment à Québec. Elle était la fille de feu dame Marie-Paule Bélanger et de feu monsieur François Leclerc. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Jean-Paul (Marie-Anne Pelletier), Françoise (feu Elphège Lévesque - feu Adelme St-Gelais), Marie-Ange, André (Pauline Gagnon), Julien (Fernande Thibodeau), Raymond, Alberte, Lucienne (Yoland Bélanger), feu Jeanne d'Arc et Solange Leclerc (feu O'Neil Fournier); de la famille de son époux Conrad : Lucie Duval (feu Marcel Gauvin), Lucien Duval, Céline Duval (feu Emilien Poitras), Nicole Duval (Normand Bélanger), André Duval (Huguette Blanchet), feu Gaston Duval. Sont aussi affectés par son départ ses filleules Linda Lévesque et Jacinthe Leclerc, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence Les Pionniers de L'Ancienne-Lorette ainsi qu'à celui du CHUL pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.