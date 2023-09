POULIN, Guy



À Québec, le 7 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Guy Poulin, époux de madame Simone Ledreney, fils de feu Jeannette Morin et de feu Raoul Poulin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à lale samedi 23 septembre 2023, de 18h à 21h et, de 10h à 12h45.. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (Alain Jacques), Martine (Alain Bédard) et Serge (Lyne Longtin); ses petits-enfants : Guillaume (Annie-Pier Trudel) et Audrey Jacques, Stéphanie (Tommy Lapierre) et Antoine Bédard (Élie-Ann Dumais); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de : feu Colombe (feu Lévis Boulet), feu Côme (Fernande Hamel), Renelle (feu Camille Vaillancourt), feu Luc, feu Roland, Claude (Jocelyne Poulin), Laurier (Marcelle Beaudry), Marc (feu Lise Cloutier), Wilbrod (Lise Auclair), Margot (Serge Poulin), Elie (Edith Dubois), feu Richard, Ginette (feu Louis-Denis Doyon), Thérèse (feu Claude Fortier), Claire, Lyne (François Leduc) et de Jacques (Andrée Buteau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.