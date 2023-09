FILIOUX, Olive Cormier



Au C H U de Québec - Hôpital St-François d'Assise, le 4 septembre 2023, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Olive Cormier, épouse de feu monsieur Joseph Filioux, fille de feu madame Gernaine Laflamme et de feu monsieur Arthur Cormier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie et Jean; ses petits-enfants Mélyssa, Nancy, Karine, Marc-Gabriel, Ruby-Ann, Caroline ainsi que ses dix arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs Gilles (Claudette Marchand), Pierre (Renée Laverdière), Robert, Monique et Jocelyne; ses neveux, nièces, ses autres parents et ami.es. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h à 14h45.La famille désire remercier le personnel du foyer Notre-Dame-de-Lourdes ainsi que l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués à l'unité des soins palliatifs.