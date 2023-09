TRÉPANIER, Jeannine



Nous désirons vous informer du décès de madame Jeannine Trépanier, fille de feu monsieur Wellie Trépanier et de feu dame Béatrix Piquette, le 9 septembre 2023, à l'âge de 91 ans. Elle était membre de l'Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée depuis 1956.La famille et ses compagnes oblates vous accueilleront aude 12h30 à 14h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille et ses compagnes oblates vous invitent à vous joindre à elles virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Céline (Jean-Guy Forest) et Cécile (feu Gilles Desjardins, feu Arthur Drolet); plusieurs neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces qu'elle affectionnait de tout son coeur; ainsi que des ami(e)s et ses compagnes de l'Institut. Ses autres frères et soeurs, de même que beaux-frères et belle-soeur, l'ont devancée dans la mort : Gisèle (Georges-Henri Girard), Thérèse (Gérard Lejeune), Jean-Marie, Georges-Albert, Fernand (Brigitte Boulanger), Henriette (Roland Brisson) et Lise (Fernand Grenier). La famille et ses compagnes oblates tiennent à remercier le personnel du Gibraltar, de même que le personnel médical et infirmier de l'Hôpital du Saint-Sacrement, pour les bons soins prodigués à Mme Trépanier. Elles remercient également toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa maladie et qui lui ont apporté un soutien remarquable.