PELLETIER, Sylvie



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 septembre 2023, à l'âge de 66 ans et 9 mois, est décédée madame Sylvie Pelletier, fille de madame Germaine Fortin et de feu monsieur Roland Pelletier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Cynthia Fiset) et sa fille feu Manon, ses soeurs, sa mère Germaine, ainsi que ses neveux, nièces, autre parents et ami(e)s. À sa demande,, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Don en ligne : https://cancer.ca/fr/