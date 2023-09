MARCOUX, Yolande



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 22 août dernier est décédée à l'âge de 96 ans madame Yolande Marcoux ex-épouse de feu Roger Lemoine et conjointe de feu Gérard Cinq-Mars. Elle était la fille de feu Joachim Marcoux et de feu Marie-Louise Gauthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Marie-Ginette Lavoie), Louise (Gilles Roy), Denis (Graciela Tavarez), Diane, Guy (Andrée-Josée Baril) et Mario (Lina Drolet); ses petits-enfants : Julie Lemoine (Dale Atkins), Vincent Lemoine (Isabelle Gallant), Isabelle Roy (Patrick Giroux), Emmanuelle Roy (Louis Fortin), Sabrina Lemoine (Dave Paradis), Michaël Laroche (Dalia Langlois-Rojas), Patrick Robitaille (Valérie Veilleux), Yannick Robitaille (Vanessa Deraps), Myriam Robitaille (Sacha Poirier), Marie-Hélène Lemoine (Martin Guérard), Sarah-Maude Lemoine (Maxime Lamontagne), Charles-Olivier Lemoine (Ann-Frédérique Dufresne), Annie-Pier Lemoine (Carl Fiset) et Maxim Lemoine (Véronique Lortie); ses arrière-petits-enfants : Charlie, Raphaël, Georges, Victor, Léopold, Ludovic, Mélodie, Henry, Éléonore, Britany, Juliette, Mia-Rose, Maélie, Maverick, James, Félix, Raphaël, Benjamin, Laurence, Adèle, Olie et Théodore. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs : Gisèle Lemoine et Gertrude Lemoine, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant du 5e étage du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer (2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3).