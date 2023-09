LAPORTE, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 septembre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Michel Laporte, conjoint de madame Roberte Fournier, fils de feu Henri Laporte et de feu Gemma Martin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de Roberte : Jérémie et Marc-Antoine; ses frères et soeurs : Henriette (Jean-Richard Poirier), Diane (feu Bernard Bellavance), Alain (Marie Garneau) et Bernard (Ginette Beauchemin); sa belle-mère : Annette Bélanger (feu Robert Fournier); son beau-frère de la famille Fournier : Patrice (Diane Rioux); ainsi que Lucie Zacharie et ses enfants Karine et Jérôme, ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 1er octobre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".