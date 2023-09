AUCLAIR, Aline



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 16 septembre dernier, est décédée, à l'âge de 70 ans, madame Aline Auclair. Elle était la fille de feu Paul-Henri Auclair et de feu Marcelle Deschamps. Elle laisse dans le deuil ses fils : Martin, Yanic (Mélanie Auclair) et Jessy (Caroline Trudel); ses deux petits-fils : Loïc et Enzo. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Denis, Marielle (Ronald Fortin), Lorraine (Jacques Lafond), Benoît (Maryna Potvin) et François; le père de ses fils Réal Desjardins, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.. La famille désire remercier le personnel soignant du 5e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (https://fondation-iucpq.org/en/).