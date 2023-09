CLOUTIER, Fernand



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er septembre 2023, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Fernand Cloutier, époux de madame Mariette Caron. Fils de feu dame Léontine Caron et de feu monsieur François-Xavier Cloutier, il demeurait à L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : André (Martine Émond), Martin et Simon (Claudine Boivin). Il était aussi le père de feu France. Il laisse également ses petits-enfants : David et Sara-Maude (leur mère Josée Lachance), Antoine T., Maude et Alexandre, leur conjoint(e), ainsi que son arrière-petit-fils Édouard. Il était le frère et le beau-frère de : feu Charles-Henri (feu Azelle St-Pierre), feu Maurice, feu Paul, feu Marguerite, feu Aurélien (feu Aline Poitras), feu Madeleine, feu Clément (feu Thérèse Boucher), feu Évangéline (feu Gérard Paradis), feu Marie-Claire (feu Ghislain Gagné), feu Alice (feu Gérard Drolet) et feu Monique Cloutier (feu Denis Lord); de la famille Caron : feu Corona (feu Antoine Caron), feu Lionel (feu Camille Fortin), feu Denari (Lucie Cloutier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours de L'Islet, 15 chemin des Pionniers Est, L'Islet (Québec), G0R 2B0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondation hdm/DM/. Veuillez noter qu'à compter du 18 septembre 2023, l'adresse civique de la résidence funéraire changera pour le 61, chemin des Pionniers Est. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 22 septembre de 19h à 21h, le samedi, jour des funérailles, à compter de 12h., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.