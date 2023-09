ROY, Jean-Guy



Je suis né à Causapscal, Vallée de la Matapédia, le 18 septembre 1941, de l'amour de Jeanne Viens et de François Roy. À Québec, le 14 septembre 2023, je vous ai quittés. J'ai surtout quitté la femme de ma vie Gisèle Gauthier, mes enfants Andrée (Stéphane Trahan), Jean-François (Nancy Côté) et Annie (Karl Marquis, le père de ses enfants).Je quitte surtout mes petits-enfants adorés et précieux pour moi : Émilie, Selena, Mathis, Clara, Alicia, Samuel, Bianca et Alexis. Je laisse aussi dans le deuil mes nombreux frères et soeurs. J'ai eu une vie magnifique tant au niveau personnel que professionnel. Merci la Vie d'avoir été si indulgente envers moi. Merci à mes nombreux amis. Vous m'avez enrichi à tous points de vue. J'espère qu'à l'occasion, la réciproque a été vraie. Mon épouse et mes enfants vous accueilleront avec plaisir le samedi 30 septembre 2023 de 19h à 22h et le dimanche 1er octobre 2023 de 9h à 11h auMerci au Dr Éric Poirier, oncologue et chirurgien dont la compétence et l'empathie m'ont permis de survivre cinq années après mon diagnostic de cancer de l'estomac. La famille tient à remercier les intervenants du CLSC (Sainte-Foy-Sillery), la Maison Michel-Sarrazin ainsi que la Dre Michèle Lavoie de leur soutien, de leur professionnalisme et de leur humanité. Mon corps a été confié à la Maison funéraire Lépine Cloutier qui verra à la crémation. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Maison l'Auberivière, 485 rue du Pont, Québec (Québec) G1K 0H6.