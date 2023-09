MERCIER, Françoise



À son domicile, le 1er septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Françoise Mercier, épouse de feu monsieur André Bélanger, fille de feu monsieur Donat Mercier et de feu dame Maria Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 29 septembre 2023 de 13h à 15h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Randy Lefebvre) et Stéphane (Anik Bérubé); son petit-fils Ludovic Bélanger; ses frères et soeurs : feu Carmen Mercier (feu Fernand Tremblay), feu Jean-Roch Mercier (feu Lise Paquet) et Pierrette Mercier (feu Henri Gaulin); ses beaux-frères et belles-soeurs : Rita Bélanger (feu René Proulx), Denise Bélanger (feu Raymond Martel) et feu Jean-Claude Bélanger ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.