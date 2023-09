À une semaine de la première de «Martin Matte en direct»: deux extraits pour nous titiller

À une semaine de la grande première du nouveau talk-show Martin Matte en direct, des extraits du pilote tourné à la fin août ont été diffusés jeudi matin, histoire de nous mettre l’eau à la bouche.

On peut y entendre Martin Matte pendant son stand-up d’ouverture alors qu’il est question de la mort de Bob Barker, le célèbre animateur de The Price is Right, décédé à l’âge vénérable de 99 ans, le 26 août. L’humoriste profite de l’occasion pour revenir sur la version québécoise du jeu américain, laquelle était animée par un certain Philippe Bond, qu’on n’a pas vu dans les médias depuis qu’il a fait l’objet d’accusations d’inconduites sexuelles de la part de plusieurs femmes, en juillet 2022.

«Qui aurait cru que Philippe Bond disparaitrait avant Bob Barker!» lance Martin Matte, déclenchant les rires des spectateurs réunis à l’Espace St-Denis pendant le tournage du pilote.

PHOTO DE MICHEL GRENIER FOURNIE PAR TVA

Dans l’extrait partagé, on retrouve aussi un segment avec l’invité Arnaud Soly, qui doit alors lire les réponses préparées en son nom par l’équipe de Martin Matte. On prétend ainsi qu’Arnaud déteste le Club des petits déjeuners et l'animateur lui demande des explications. Arnaud doit lire: «Ben là, me semble que c’est évident! Tu veux faire une société de gens autonomes, et la première chose que tu sais c’est qu’ils ne sont même pas capables de se faire une toast à 7 ans!»

Martin Matte enchaîne en disant que les familles n’ont pas toutes les moyens de fournir trois repas par jour à leur progéniture. Arnaud lit en riant la réponse qu’on lui a attribuée: «Y’ont jamais entendu parler de ça le jeûne intermittent? Tu manges pas entre 9 h le soir pis midi, c’est bon pour le système pis ça fait perdre du poids aux enfants bouboules!»

C’est franchement rigolo et voilà qui donne le ton pour la première du 28 septembre, alors que Martin Matte recevra Patrick Huard dans son très beau décor.

La collaboratrice Katherine Levac sera aussi de la partie pour briser la glace. Les autres collaborateurs de la première saison, qui comptera 10 émissions, sont Pierre Brassard, Daniel Grenier et Maude Landry.

En plus des numéros de stand-up et des surprises réservées à l’invité de la semaine, Martin Matte en direct, qui est l’une des nouveautés les plus attendues de la rentrée télé, proposera la fiction humoristique Le dernier lien. Martin Matte y jouera «un capitaine de traversier aussi intense qu’incompétent», a-t-on précisé. L’intrigue «policière déjantée» réunira Martin Drainville, Roy Dupuis, Marie-Lyne Joncas, Didier Lucien, Alexis Martin, Matthieu Pepper, Jean-François Provençal, Isabel Richer et Geneviève Schmidt.

Le rendez-vous Martin Matte en direct est produit par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu. La diffusion s’amorce le jeudi 28 septembre, sur le coup de 20 h, à TVA. Le tout est réalisé par Maxime Bissonnette-Théorêt et scénarisé par François Avard, Simon Delisle, Julien Corriveau et Justine Philie.