FECTEAU, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 septembre 2023, à l'aube de ses 81 ans, est décédé monsieur Marcel Fecteau, fils de feu Robert Fecteau et de feu Jeanne Blais. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Mélanie Couture), Chantal et Maxime (Mélinda Beaulieu); ses petits-enfants : Tommy, Laurie, Dylan et Gabriel; ses frères et soeurs : Henri (feu Exilia Turgeon), feu Paul-Émile (feu Bernadette Morneau, Solange Morneau), Jeanine (feu Raymond Dumas), feu René (feu Pauline Marcoux), feu Roger (Réjeanne Groleau), Lucien (Louisette Desbiens), Henriette (feu Jacques Pedneault) et Jocelyne (Bruno Higgins); la mère de ses enfants : Marie Blanchette et les membres de sa famille. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.