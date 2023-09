D'AUTEUIL, Bérangère April



À la Vigi de St-Augustin, le 9 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Bérangère April. Elle était l'épouse de monsieur Paul-Émile D'Auteuil, fille de feu dame Marie Perreault et de feu monsieur Alphonse April. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Émile; ses enfants et petits-enfants : Pierre (Christine Michaud) et leurs enfants : Sébastien (Quichen Zhou), Alexandre, Isabelle (Mathieu Caughlin) et Sarah-Maude, André (Suzanne Gautron) et leurs enfants : Camille, Pauline et Odile, Michel, Marc et sa fille Sophie; son arrière-petit-fils Laurent; ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Rita Dubé), feu Romuald (feu Florence Malenfant), feu Fernand (feu Irène Dubé), feu Noëlla (feu Lucien Paré), feu Sylvio (Gisèle Paré), feu Roméo (feu Huguette Tremblay), feu Gides (Jeanne Bélanger), Marie-May (feu Paul Deschamps), Gertrude (Srs Dominicaines), feu Régent (Anita Michaud) et feu Yves (Marie-France ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille D'Auteuil : feu Roland (feu Colette April), feu Suzanne (feu Jean-Roch Nadeau), Jean-Guy (feu Jeannette Tremblay), Maurice (Suzanne Beaulieu), Yvon (Jasmine Barrière), Françoise (feu Gérard P. Harris), Damien (Claire Belzile), Gertrude (Lorne Arsenault), Gérard-Raymond (Françoise Quinn), Marie (J.A. Roger Bergeron), Raymonde (feu Mario Morais), Martine (Julien Gaudreau) et feu Lise (Robert Legault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami (e)s. La famille tient à remercier la direction et le personnel de la Vigi St-Augustin pour les excellents soins prodigués, leur bienveillance et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 040 Av. Belvédère #305, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com