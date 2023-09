MAILLY, Paule



À son domicile, le 28 août 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Paule Mailly. Née à Québec le 7 juin 1956, elle était la fille de feu dame Julienne Ouellet et de feu monsieur Gérard Mailly. Elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/79152. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Madame Mailly laisse dans le deuil ses soeurs : Michèle (Richard Bernier), Andrée; sa belle-soeur Hélène Harbec (feu Richard); sa filleule Janick Chiasson (David Beaumont); ses neveux et nièces : Jacinthe Mailly (Sylvain Letarte), Francis Mailly (Alexandra Bourbeau), Émilie Bernier (Frédéric Moreau), Geneviève Bernier (Jonathan Milot), David Chiasson (Camille Drolet); ses petits-neveux et petites-nièces : Sarah et Ariane Letarte, Anabelle, Jeanne et Louis-Charles Moreau, Zack et Adam Beaumont, Laurent et Émile Mailly, Jaxson et Kamylia Milot ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, tél.: 1-888-473-4636.Les funérailles sont sous la direction de :