LEMIEUX, Daniel



Daniel Lemieux est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 septembre 2023, à l'âge de 60 ans. Époux de madame Marie-Josée Paquet, il était le fils de madame Ghislaine Lemieux et de feu monsieur Roger Lemieux. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 21 septembre à compter de 14h à 16h et de 18h à 21h au centre commémoratifet lejour des funérailles, à compter de 9h30., suivi de l'inhumation au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Daniel laisse dans le deuil sa mère madame Ghislaine Lemieux, son épouse Marie-Josée; ses filles: Stéphanie (Christophe Pelletier-Roy), Catherine (Francis Lachance) et Laurie (Antoine Goulet-Lafond); ses petits-enfants: Adélia, Elliot et Abigaelle; sa soeur Line (Denis Vézina); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: Denis (Johanne Roy), Louise (feu Raynald Beaulieu), Carmelle (Léon Lamontagne); Francine (Michel Léger), Charlotte (Michel Hardy), Pierre (Suzanne Boisvert), Jean (Danielle Huot) et Lise Boisvert (feu Gaston Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sont affectés également de son départ, ses employés d'Electricité DLP ainsi que plusieurs partenaires et amis du domaine de la construction. Un remerciement spécial à Myreille D'Astous, neurochirurgienne et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC) 1575 3e Ave, Québec, Québec G1L 2Y4 https://www.oqpac.com/ ou au Centre de recherche du CHU de Québec https:// www.crchudequebec.ulaval.ca/