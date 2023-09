ROBERGE, Charlotte



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Charlotte Roberge, épouse de feu Ernest Roberge. Elle demeurait à Beauport, originaire de Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses fils : feu Michel Roberge (Johanne Lafond), Denis Roberge (Claudine Tardif); ses petites-filles : Vicky Roberge (Nathalie Côté), Marilyn Roberge (Daniel Bordeleau); ses arrière-petits-fils : Antoine et Tristan Bordeleau; son frère et ses soeurs : feu Marie-Anne (feu Adrien Boucher), feu Arthur (feu Thérèse Martin),feu Hélène (feu Albert Côté), feu Jacqueline (feu Henri Marier), feu Jeannette (feu Marcel Bélanger), feu Colette (feu Gilles Boucher), feu Pierrette (Léo Samson); sa belle-famille : feu Agnès Roberge (feu Gérard Boucher), feu Aline Roberge (feu Paul Cantin), feu Béatrice Roberge, feu Philippe Roberge (Yolande Langevin) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Nous tenons à remercier l'équipe de soins au 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que le personnel du Manoir Lorette. Un merci spécial à son amie Mme Shirley Ampleman qui, au fil des années, a été d'un grand support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer. La famille vous accueillera auà compter de 9h30., suivi d'un goûter. Elle a été confiée au