GUIMOND, Gratien

Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gratien Guimond, fils de feu madame Gilberte Daigle et de feu monsieur Adrien Guimond. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale samedi 30 septembre 2023, de 17h à 20h et, de 10h à 12h.. La famille et les proches se réuniront ensuite pour se remémorer la vie de Gratien. Il laisse dans le deuil sa belle Estelle ; ses enfants : Marie-France (Mark Nutley) et Stéfanie; sa petite-fille Lily-Rose (Nicolas Legault) ; ses frères et soeurs : Jean-Marie (Lorraine Gratton), Ghislaine (Léo Lapointe), Suzanne (Mike Cunningham) et Lucie (Michel Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Gérard Claveau (Huguette Lapointe), Mireille Claveau (Robert Tremblay) et Nicole Claveau (Roma Banville) ; ses neveux et nièces : Nathalie Cunningham, Jean-Michel Lapointe, Pierre-Alexandre Lapointe, Jean-François Guimond, Thibaud Gagnon, Léonore Gagnon, Sylvie Dupéré, Annie Claveau, Jean-Éric Claveau et Benoit Claveau ainsi que cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'extraordinaire équipe du CHSLD Le Faubourg, qui a su au quotidien lui prodiguer des soins exceptionnels et aimants, ainsi que le personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale FAIS.