André Rieu au Centre Vidéotron: roi de la valse et maître du divertissement

On dit de lui qu’il est le roi de la valse, mais, devant plus de 11 000 personnes rassemblées au Centre Vidéotron, jeudi soir, le chef d’orchestre / violoniste néerlandais André Rieu a rappelé qu’il était aussi un maître dans l’art de divertir une foule.

Pour y arriver, il a trois atouts dans sa manche : ses relectures à grand déploiement de grandes mélodies classiques, gospel, d’opéra et pop, de Ravel et Verdi à Elvis Presley et Little Richard, sa personnalité charismatique et son sens de l’humour.

On en a une éloquente démonstration à peine quelques minutes après le début du concert.

Son Johann Strauss Orchestra venait de faire une entrée triomphale au son de la marche militaire L’entrée des gladiateurs, en traversant tout le parterre du Centre Vidéotron pour se rendre à la scène, quand André Rieu a remarqué deux spectatrices qui gagnaient leur siège à la hâte.

« Vous êtes trop tard, leur a-t-il lancé, pince-sans-rire. Nous sommes de la Hollande et nous sommes à temps. »

Dynamique chorale gospel

Le ton était donné. L’humour de l’artiste de 73 ans, qui a appris avec un tel amusement comment dire l'expression chair de poule en français qu'il s'en est servi pour le reste de la soirée, a été le fil conducteur de ce concert à grand déploiement qui a réuni, au total, presque une centaine d’artistes sur une scène en hémicycle.

Si les musiciens étaient nombreux et en parfaite maîtrise, ce sont les voix qui ont fait la différence. À ce chapitre, il faut saluer l’intégration d’une chorale gospel. Dans un segment composé de I Will Follow You, Amen et Oh Happy Day, ses chanteurs ont épaté par leurs cordes vocales agiles et puissantes de même que par leur dynamisme contagieux.

Mention aussi aux théâtrales sopranos Anna Majchrzak et Micaëla Oeste, assignées respectivement à l’interprétation de I Belong To Me et de Caro Nome, de Verdi. Épatantes, elles ont aussi soulevé le public.

Entrain et mélancolie

Comme on ne peut imaginer un concert de Metallica sans Master of Puppets, les performances d’André Rieu viennent avec leur lot d'incontournables du répertoire classique.

Placées en début de parcours, Volare et Funiculi Funicula ont donné de l’entrain au récital, tandis que les émouvantes The Rose et Highland Cathedral, cette dernière bercée par un corps de cornemuses, ont joué la carte de la mélancolie à merveille.

Évidemment, un détour chez Strauss, l’idole de Rieu, était au programme et pendant que le maître de cérémonie sortait son célèbre Stradivarius, plusieurs couples au parterre ont pu danser la valse sur Le Danube bleu avant un impeccable, et grandiose, Boléro, de Ravel.

Au rappel, André Rieu a utilisé avec succès le même stratagème de varier les humeurs. Ainsi, après un Libiamo livré un verre à la main en formule festive, un majestueux Can’t Help Falling In Love emprunté au King et Amazing Grace ont ramené tout le monde sur le chemin des émotions brutes.