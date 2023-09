Anticosti au Patrimoine mondial de l’UNESCO: un nouveau lien maritime pour s’y rendre?

Avec l’augmentation possible de touristes sur l’île d’Anticosti au cours des prochaines années, la création d’un nouveau lien maritime semble de plus en plus incontournable.

Un projet prévoyant des trajets entre l’île, la Côte-Nord et la Gaspésie est à l’étude.

L’inscription d’Anticosti au Patrimoine mondial de l’UNESCO pourrait lui donner un nouvel élan.

Courtoisie / Michel Labrecque / N2Pix-Anticosti �cotours

Pour se rendre sur l’île d’Anticosti par voie maritime, il faut embarquer sur le Bella Desgagné, le navire ravitailleur qui fait environ deux courtes escales par semaine sur l’île.

Alors qu’Anticosti entre dans une nouvelle ère de son développement depuis son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce service n'est pas suffisant, estime la directrice du port de Havre-Saint-Pierre, instigatrice d’un projet d’un nouveau lien maritime vers l’île.

«Même la candidature, on voyait déjà un engouement pour Anticosti», souligne Odessa Thériault.

PHOTO COURTOISIE

«Ça devient un site qui est mis en lumière sur toute la planète. Donc, l’achalandage touristique qu’on peut s’attendre est certainement très important. C’est quelque chose qui va devoir être chiffré, évalué. Mais un service pour s’y rendre devient encore plus essentiel.»

Le projet prévoit une escale quotidienne sur l’île d’un navire d’une capacité de 350 passagers et 60 véhicules.

Les départs se feraient en alternance de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord et de Rivière-au-Renard en Gaspésie.

Sarah Bergeron-Ouellet

Un tel service serait déficitaire de 6 millions de dollars par année et devra être subventionné. Des infrastructures portuaires devront aussi être construites sur Anticosti et à Havre-Saint-Pierre.

Le projet a été soumis l’an dernier au ministère des Transports et des discussions sont en cours.

Michel Labrecque / N2Pix-Anticosti Écotours

«On a eu des rencontres interministérielles. On a présenté le projet aux consultations prébudgétaires. On est content du chemin accompli depuis l’année passée», souligne Odessa Thériault.

Une étude sur l’impact de l’entrée d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO devrait d’ici quelques mois préciser les besoins, non seulement sur le plan du transport, mais aussi de l’hébergement. Des millions de dollars seront investis. Les communautés qui ont soutenu la candidature de l’île mesurent bien l’ampleur de ce futur chantier.

Sarah Bergeron-Ouellet / Agence QMI

«C’est quand même une municipalité de 200 personnes. Il va falloir trouver des formules d’entraide, financière autre, pour la suite des choses», indique le chef de la communauté innue d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

Le processus de mise en place d’un nouveau service de traversier pour desservir Anticosti pourrait durer entre 3 et 5 ans.