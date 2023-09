HÉBERT, Noël



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 août 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Noël Hébert, époux de feu madame Nicole Roy, fils de feu monsieur Adrien Hébert et de feu madame Lucienne Desmeules. Il demeurait à Québec. Mr Hébert a fait carrière au Château Frontenac, où il était un employé intègre et efficace. Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Chantal Poulin), son frère feu Jean-Marie Hébert et sa conjointe Danielle Frenette, ainsi que leur fille Marie-Claude Hébert, sa belle-soeur Éliane Roy (Gaëtan Boulanger), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, particulièrement Mme Liliane Tardifs. Mr Hébert est parti rejoindre son épouse et ses frères et soeurs décédés. Les membres de la famille recevront les condoléances àe dès 13h30.. La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués.