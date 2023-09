GIGNAC, Jacqueline



À l'Hôpital Laval, le 18 août 2023, à l'âge de 97 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Jacqueline Gignac, épouse de feu Robert Parent, fille de feu monsieur Alfred Gignac et de feu dame Irma Plamondon. Elle était originaire de Loretteville. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h, enElle laisse dans le deuil ses enfants : Muriel (Michel Gagnon), Céline (Sylvain Levesque), Liliane (Jacques Lévesque), Johanne, Jean (Linda Simard) et Stephan (Eve Guillemette); ses petits-enfants : Marie-Christine Gagnon (Frédérick Asselin), François-Michel Gagnon (Marie-Pier Aubut), Jean-Sébastien Demers (Nathalie Bilodeau), Clément Demers (Véronique Boucher), Guillaume Demers (Lisiane Tremblay), Jean-Gabriel Parent (Valérie Bourget) et Annabelle Parent (Francis Lamarre); ses arrière-petits-enfants : Daphnée et Philippe Asselin, Laurence et Alexandre Gagnon, Maximilien, Lydia et Mila Demers, Romy, Émile et Jules Parent; ses sœurs : feu Marguerite (feu Jean Savard), feu Jeannette (feu Gédéon Paquet), feu Yolande (feu Alexandre Simard), feu Suzanne (feu Jean-Pierre Auger) et feu Colette (feu Gilles Verret); ses frères : feu Maurice (feu Simone Côté), feu Emile (feu Noëlla Linteau), feu Henri (feu Jacqueline Deslauriers), feu Roland (feu Thérèse Desmeules), feu Jean-Guy (Thérèse Martel) et feu Claude (Denise Duchesneau); sa belle-sœur et ses beaux-frères : feu Denise Parent (Paul-E. Lachance), feu Jean-Paul Parent (feu Pauline Chamberland), feu Louis-Georges Parent (feu Pierrette Savard) et feu Antoine Parent (feu Lucille Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la direction et les membres du personnel de la Résidence Saint-Philippe qui ont pris soin d'elle pendant treize ans et tout spécialement les membres du personnel du Pavillon Notre-Dame (3e étage) de l'Hôpital Laval pour l'excellence des soins prodigués et l'attention accordée à la famille pendant l'hospitalisation de madame Gignac. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie, bureau 500, Montréal (Qc) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.