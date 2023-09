GODIN, Rita Godin



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 12 septembre 2023, à l'âge de 101 ans et 9 mois, est décédée madame Rita Godin, épouse de feu monsieur Arthur Godin, fille de feu madame Anna Gingras et de feu monsieur Octave Godin. Elle demeurait à Saint-Casimir, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 10h,et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Madame Godin était la mère de feu Normand (Betty Boutin), feu Nicole (feu Réjean Julien), Richard (Johanne Deschênes); la grand-mère de feu Pascal Godin, Kim Godin, Eric (Céline Rochette) et Dino Julien (Catherine Lavoie); l'arrière-grand-mère de Kathleen et Noémie Julien, Meggy et William Julien; la soeur de Rose-Aimée (feu Rock Rochette), Gisèle, feu Médard; feu André (feu Madeleine Berthiaume), feu Mandoza (feu Catherine Beaumont), feu Émile (Jeanne D'Arc Martin), feu Adrien (feu Jeanne Gignac), feu Anna, feu Julia, feu Noëlla (feu Gérard Pagé), feu Paul (feu Estelle Mercier), feu Omer (feu Lucienne Doré), feu Rosario (feu Gabrielle Matte), feu Alice (feu Ernest Plamondon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur dévouement ainsi qu'à tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca