[BALADO] Le gazon, histoire d'une herbe mauvaise

Entretenir son gazon est non seulement une activité de fin de semaine dont plusieurs se passeraient, mais aussi un danger pour l’environnement.

De plus en plus de villes américaines permettent enfin d’avoir des pelouses plus sauvages, mais on est encore loin d’un monde sans tondeuses le samedi après-midi.

D’où vient cette étrange relation que nous entretenons avec cette monoculture?

