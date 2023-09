LAROCHELLE CHABOT

Gabrielle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 septembre 2023, est décédée, à l'âge de 85 ans, Madame Gabrielle Chabot, épouse de feu Monsieur Gilles Larochelle. Elle était la fille de feu Jos D. Chabot et de feu Yvonne Boutin. Elle demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Roy & Rouleau de Saint-Lazare au 114, rue Leroux, le vendredi 22 septembre 2023 de 19h à 20h30 et samedi de 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marlène (François Corriveau), Myriam (Denis Larochelle), Nancy (René Breton), Gilles Jr (France Laverdière), Judith (Enrico Bouchard), Tommy (Véronique Allaire), Sandra (Scott Stephen) et Stéphane (Mélanie Langevin) ; ses petits-enfants : Francisca (Gabriel Boutin), Catherine (Pascal Ruel), Pascal (Catherine Chabot), Tanya, Charles, Louis, Étienne, Florence, Élisabeth, Émile, Malorie, Mélianne et Alice, ainsi que ses neuf arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Aurore, Claire (feu Donald Marcoux), Clément (Claudette Lamontagne), feu Laurette (feu André Gravel), feu Donat (Nicole Lamontagne), Thérèse (feu Jacques Demers) et Françoise (André Lavallée). De la famille Larochelle, elle était la belle-sœur de feu Pierrette (feu Hervé Lavertu), feu Yvon (Colette Aubin), feu Jacques (feu Nelly Marshall), Pauline (Gilles Lavertu), Marcel (Pierrette Petitclerc), Régent (Danielle Boucher) et Francine (Jacques Marier). Elle laisse également dans le deuil ses filleules Guylaine Lavertu et Brigitte Larochelle, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et amis(es). La famille remercie spécialement les docteur(e)s Laliberté, Cayouette, Bilodeau et Blondeau, ainsi que tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC de Saint-Lazare pour tous leurs bons soins prodigués à leur mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté St-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la