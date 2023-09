FLEURY, Pauline



À Québec, le 5 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Pauline Fleury, épouse de feu Joscelyn Roy. Elle était la fille de feu dame Thérèse Bédard et de feu monsieur Gilbert Fleury. Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie Michaud (ex-conjoint Alain Picard); ses petits-enfants : Marc-Antoine et Pierre-Olivier Ouellet; ses soeurs et ses frères : Louise (Yvon Legris), Claude (Lise Tremblay), Jacques (Marie Gagnon), Céline (Rénald Landry), Gilles, Jean-Marc (Lucie Audet) et Georges-Émile (Marie-Claire Chisogne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Madame Fleury est allée rejoindre son fils Dominique Michaud qui l'a précédée dans la mort. La famille recevra les condoléances,de 9h30 à 10h45 à. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, https://www.operationenfantsoleil.ca/