NADEAU, Denise



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Denise Nadeau, fille de feu Armandine Toussaint et de feu Alphonse Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Brigitte Marotte (Éric Dulac) et Bruno Marotte; ses petites-filles : Geneviève Godbout (Clément Perrier) et Ariane Godbout (Tom Lebrun); ses arrière-petits-enfants : Gustave Lebrun, Cléo Perrier et Louis Lebrun; ses frères et sa sœur : Réjane (feu André Bédard), Marcel (Suzie Provencher) et Jacques (Nicole Desharnais); ses tantes et son oncle : Aline Nadeau, Colette Toussaint et Lionel Nadeau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le Centre d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués au cours des 10 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein : https://fondation-du-rein.org/