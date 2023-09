POITRAS TARDIF, Myrtha



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 29 juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée madame Myrtha Poitras, fille de feu dame Myrtha Turcot et de feu monsieur Théophile Joseph Poitras.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Gilbert Tardif; sa sœur Denyse (feu John Hackett) et son frère Jean Burton (Colette Campagna); ses enfants par alliance : François (Gina Doucet), Charles (Christiane Lemay) et Madeleine (Louis-Simon Binette); ses petits-enfants par alliance : Marie-Noëlle (Martin Lacasse), Maude (Dario Ghibaudo), Geneviève, Louise-Marie (Maxime Dagenais), Andréanne (Stéphane Dumon), Simon (Marilee Thiffault), Virginie (Vincent Philippe-Picard), Antoine (Marika Lavallée), Vincent et Dominic; ses dix arrière-petits-enfants par alliance; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents des Familles Poitras et Tardif, ainsi que ses ami(e)s. Elle était la soeur de feu Guy Edwin, feu Marielle (feu Jacques DeSerres), feu Françoise (Gilbert Tardif), feu Claude (Ruth Martin) et feu Lucie (feu Bernard Landry). Elle est également partie rejoindre ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la Famille Tardif, qui l'ont précédée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 30 septembre 2023, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Afin de compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donà la Société canadienne du cancer, site web : www.cancer.ca et/ou à Centraide, Site web : www.centraide-quebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.