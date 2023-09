MALENFANT, Roméo



Le 8 septembre 2023, à son domicile de Québec, entouré des siens, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Roméo Malenfant, Ph. D., conjoint de Diane Paradis, fils de feu monsieur Lucien Malenfant et de feu madame Germaine Leblanc.Il sera regretté par sa conjointe Diane, son fils Éric, sa fille Julie, ses petits-enfants Adrien, Étienne et Antoine; sa soeur Monette Malenfant (Jacques Godbout); son beau-frère Christian Paradis (Huguette St-Arnaud), sa belle-soeur Sylvie Paradis ainsi que par de nombreux neveux, cousins et amis. Formé en Sciences sociales, il a développé, en 1994, un modèle unique de gouvernance en gestion d'organisations sans but lucratif. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il a été directeur général, président de la Croix-Rouge Québec et intronisé membre de l'Ordre de la Croix-Rouge en 1998. Il a été directeur général de l'Ordre des technologues et de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. Vos condoléances peuvent s'exprimer sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives, https://www.coopfuneraire2rives.com/,418688-2411 ou 1 888 688-2411. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Québec.