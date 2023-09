MAROIS, Délia



Au Domaine Saint-Dominique, le 1er septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Délia Marois. Elle était la fille de feu dame Alphonsine Bisson et de feu monsieur Maurice Marois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Roméo (Denise Lachance), feu Thérèse (feu Pierre Rochon), feu Lucille (feu Roger Cauchon), Pierrette (Benoît Blanchet), Denise, feu Jean-Guy, feu Gisèle (feu Roger Arteau), Micheline, feu Nicole (André Gauvin), Yvon (Lise Morency), Lisette (feu Pierre Boiteau), Ginette (feu Rock Tremblay), feu Maurice (Diane Robin), Denis (Jocelyne Kirouac) et Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de Délia avec bienveillance et humanité au cours des derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, au 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél.: 418-687-6084, site Web : www.michel-sarrazin.ca