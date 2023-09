FERLAND, Gilles



À son domicile, le 25 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gilles Ferland, fils de feu madame Virginie Déry et de feu monsieur François Ferland. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ceux et celles qu'il a aimés et qui l'ont aimé. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale mercredi 4 octobre 2023, de 18 h à 20 h, suivi d'un hommage en sa mémoire.