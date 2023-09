Canucks: «C’est maintenant ou jamais» - Thatcher Demko

Les Canucks de Vancouver ont amorcé leur camp d’entraînement, jeudi, et Thatcher Demko y est allé de mots forts pour décrire la saison qui arrive pour son club.

Après une autre saison décevante, où les Canucks n’ont pas pu mieux faire que le 22e rang du classement général, le gardien partant a été très clair sur les ambitions de l’équipe.

«Je crois que c’est maintenant ou jamais [pour ce groupe], pour être honnête, a-t-il déclaré mercredi dans des propos relayés par le réseau Sportsnet. Nous aimons ce groupe de gars que nous avons ici, ce noyau. Mais on ne peut pas vraiment dire que nous sommes un groupe jeune. Nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons une certaine maturité chez nous et vous voyez des gars monter au niveau. Par exemple, si tu m'avais dit il y a deux ans que Quinn [Hughes] serait le capitaine, j'aurais eu un petit rire. Mais il a grandi dans ce rôle et il est devenu la personne capable de gérer cela.»

«Nous n’avons aucune excuse sur laquelle nous appuyer», a-t-il poursuivi.

Prêt à aller de l’avant

Sur un plan plus personnel, l’année qui vient de s’écouler n’a pas été des plus faciles. Il a subi une opération durant l’été, puis s’est blessé à l’aine au mois de décembre, ce qui l’a poussé à s’absenter pour trois mois.

Même lorsqu’il était devant les cages des siens, Demko a connu beaucoup de difficultés, comme sa moyenne de buts alloués de 3,16 et son taux d’efficacité de ,901 l’indiquent. Cependant, il a trouvé une explication à ses maux et est prêt à aller de l’avant.

«Je pense que l’année dernière, j’en avais presque trop envie. Je suis entré un peu trop agressivement, a affirmé le joueur de 27 ans. J'essayais un peu trop fort. Je pense que si nous pouvons retenir quelque chose de l’année dernière... pour ma part, j'ai tellement appris juste d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Je me sens tellement plus à l’aise cette année, dans le bon sens. Je me sens tellement plus en confiance. Je sais que je peux performer. Je sais que je peux faire un bon départ.»