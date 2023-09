VÉZINA, Jean-P.



À Québec, le 3 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean Vézina, époux de dame Nicole Veilleux. Il était le fils de feu dame Sylvine Durand et de feu monsieur Sylvio Vézina.La famille vous accueillera à lade 12h30 à 14h30.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole; ses enfants : Julie (Paul Pelletier), Louis (Julie Wiggins) et François (Nathalie Doyle); ses petits-enfants : Vincent (Sophie), Philippe, Geneviève, Mathieu et Maxime; son arrière-petit-fils Elliot; ses soeurs et son frère: Raymonde (Hector), Louise et feu Guy (Denise) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Veilleux, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, collègues et ami(e)s. Un remerciement particulier à tout le personnel du Faubourg à Québec pour leur bienveillance à l'égard de Jean et de la famille. Un gros merci également à Pierre-Olivier Boudreault, son accompagnant et ami. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2J5, Téléphone: 418660-2100, https:// www.centraide-quebec.com/faire-un-don/