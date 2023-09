ROY LÉTOURNEAU, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 septembre 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Jacqueline Roy, épouse de feu monsieur Robert Létourneau, fille de feu madame Azilda Bérubé et de feu monsieur Alfred Roy. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans la tristesse de son départ ses enfants : Jocelyn (Esther Ross), Jean (Isabelle Guay) et Marie-José ; ses petits-enfants : Lavinia, Gaultier, Saskia et Nathaniel ; Joalie et Louis-Félix; Yannis et Alixe ; et ses arrière-petits-enfants : Violette, Eliot et Ambre. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs : Gisèle Bernier (feu Jean-Louis Roy) et Ghislaine Duchesneau (feu Jacques Roy) ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, à la, de 13h à 14h45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. La famille remercie le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel- Dieu de Lévis - fhdl.ca