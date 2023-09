FORTIER, Gisèle



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 17 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Gisèle Fortier, épouse de feu monsieur William Ledden, fille de feu Simone Guillemette et de feu Philippe-Auguste Fortier. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Elle laisse dans le deuil sa sœur Nicole (feu Félix Sénécal); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Sylvie (feu René Grenon), feu Michèle (feu Léonard Béland), feu Charlotte (feu Yvon Thibodeau), feu Lysanne (feu Jacques Fournier), feu Danièle (Jay Glaser) et de feu Hugues (Marie Lévesque). Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement et du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, téléphone : 418 657-5334, www.fqc.qc.ca ou à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest Bureau 305, Montréal, Québec, téléphone : 514 871-1717, www.rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/. Des formulaires seront disponibles sur place.