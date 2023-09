AVOINE, Maryse



À Saint-Jean-Port-Joli, le 6 septembre 2023, à l'âge de 56 ans et 10 mois, est décédée subitement madame Maryse Avoine, fille de dame Dolorès Caron et de monsieur Adrien Avoine. Originaire de Sainte-Perpétue, elle demeurait à Québec. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses filles Jordane et Arielle Petitclerc, leur père André Petitclerc; ses frères et sa soeur : Daniel (Lucie Gaudreau), Suzanne (Sylvain Desbiens), Sylvain, Jean (Suzie Legros) et Denis Avoine (Valérie Morin). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Petitclerc, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, 5757 Av. Decelles bureau 500, Montréal, QC H3S 2C3, https://www.fondationstejustine.org/Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 23 septembre 2023 à compter de 12h.. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.