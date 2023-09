LAVOIE, Marcellin



Au CHSLD du Faubourg, le 14 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Marcellin Lavoie, fils de feu M. Georges Lavoie et de feu dame Adélaïde Crépeault, conjoint de dame Louise Maranda. Il demeurait autrefois à St-Jean, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure trente avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Ignace de Loyola. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre sa conjointe : Louise Maranda, ses enfants : Dominique (Robert Cloutier), Sylvain (Martine Pouliot), et Pascale (Pierre Lemieux), ses petits-enfants : Anne-Sophie (Michaël), Julien, Pierre-Simon, Rachel (Mathieu), Laurence (Jonathan), Gabrielle, ses arrière-petits-enfants : Françoise, James, Lucie, Claire, les enfants de sa conjointe : Stéphane Maranda (Nathalie Labrecque), Sophie Maranda et leurs enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Andrée (feu Pierre Bégin), Bertrand (Aline Vézina), Jacques (Pauline Forgues), Gaétane (feu Guy Marcoux, Pierre Ramirez), Michel (Monique Lamontagne), Lucie (Raynald Breton), Céline (Richard Riel), sa belle-soeur Lise (Pierre Guillemette), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rochon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre la mère de ses enfants : Monique Rochon, ses frères et belles-soeurs : Jean-Marc (Ghislaine Parent), et Luc (Diane Labbé). Un remerciement au personnel du CHSLD du Faubourg pour les bons soins prodigués dans les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / www.societealzheimerdequebec.com